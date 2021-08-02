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Пропал глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов

02.08.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром глава «Беларуского дома в Украине» Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

 Он также перестал отвечать на телефонные звонки. «С его номера было сделано несколько "глухарей", но сейчас связаться с ним не получается», — говорится в сообщении.
Сейчас связаться с ним невозможно.

В СМИ сообщается, что сейчас на место выехал кинолог, ведутся поиски.

Напомним, что власти неоднократно заявляли, что достанут всех  - наиболее влиятельных сторонников оппозиции в Беларуси и за рубежом.
 
 
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Сегодня утром глава «Беларуского дома в Украине» Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не...
 
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