Пропал глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов

Он также перестал отвечать на телефонные звонки. «С его номера было сделано несколько "глухарей", но сейчас связаться с ним не получается», — говорится в сообщении.

Сейчас связаться с ним невозможно.





В СМИ сообщается, что сейчас на место выехал кинолог, ведутся поиски.





Напомним, что власти неоднократно заявляли, что достанут всех - наиболее влиятельных сторонников оппозиции в Беларуси и за рубежом.