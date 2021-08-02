За счет чего удалось выстоять финансовой системе Беларуси?

На собрании присутствовал Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь - Павел Каллаур.





На этом Правлении был доклад начальника Управления финансовой стабильности Игоря Могилевича "Обеспечение финансовой стабильности в первом полугодии 2021 года"





текстовой форме . Это выступление есть как на видео. Так и в









Доклад был сделан в нудной бюрократической форме, местами почти скороговоркой, но это же чиновники, они редко умеют по-другому.





Инфобанк выделил самые основные моменты: выделил самые основные моменты:





- Нацбанк учел все предыдущие кризисы о хорошо подготовился к этому ковид-политическому кризису. Докладчик признает, что финансовый сектор до сих пор работает в стрессовых условиях: " Финансовый сектор Республики Беларусь уже более пяти кварталов функционирует в стрессовых условиях. Среди основных угроз финансовой стабильности на первый план в 2021 г. выдвинулись нарастающее санкционное давление и неустойчивость ресурсной базы банков..."





В данный момент Нацбанк видит главную проблему в санкционном давлении, и в снижении источников поступления денег в банки. Если раньше банки могли спокойно занять дешевых денег в ЕС или США, то сейчас такие возможности уменьшаются с каждым днем. Остаются только Россия, и возможно Китай.: " Возможное ухудшение внешних торгово-экономических отношений и инвестиционного климата страны под воздействием санкций оказывает отрицательное влияние на финансовую стабильность в стране.





Причем это влияние на сегодняшний день больше связано с неопределенностью ожиданий экономических агентов, чем находит отражение в фактических результатах внешнеэкономической деятельности по итогам первого полугодия 2021 г.…"





За счет чего удалось выстоять финансовой системе до сих пор?





1- Безотзывные депозиты, это те деньги, которые люди не могут снять до конца срока. Их количество значительно:" Устойчивости депозитного рынка, ограничению оттока депозитов также способствует высокая доля безотзывных вкладов в структуре срочных депозитов населения. По состоянию на 1 июля 2021 г. она со ставила 87,1% по рублевым депозитам и 64,4% по валютным депозитам..."





2- Положительное сальдо внешней торговли, по товарам как всегда минус, но вот по услугам вышел значительный плюс: " За январь – май 2021 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне 1,2 млрд. долл. США, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 2,3 раза. При этом отрицательное сальдо по товарам компенсируется существенным профицитом по услугам..."





3- Про это в докладе не сказано, но конечно же огромную роль сыграли Российские кредиты и отсрочка по оплате за строительство АЭС.





4- Действия Нацбанка, во-первых, он помогал банкам деньгами: "Важнейшим фактором стала поддержка Национальным банком ликвидности банков, заместившая отток депозитов"





Во-вторых, он снизил или убрал вообще, специальный банковские требования по резервам, это кстати дало возможность показать банкам хорошую прибыль: " Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2021 г. составила порядка 763 млн. руб., превысив на 339 млн. руб. прибыль за аналогичный период предыдущего года. Такой рост прибыли был обеспечен расформированием банками специальных резервов, которые снизились на 528 млн. руб.…При этом процентные доходы белорусских банков практически не изменились..."





У Нацбанка есть еще несколько "подушек безопасности" которые помогли устоять финансовой системе:





"Сверх минимума, необходимого для покрытия основных рисков, сформированы дополнительные подушки безопасности, которые могут быть использованы в период стрессов:





консервационный буфер,

буфер системной значимости,

контрциклический буфер..."





Есть еще Агенство по гарантированному возмещению вкладов. Но эта структура оказывает больше психологически-успокаивающее воздействие на клиентов банков, потому что денег в этой системе менее 13% от суммы привлеченных белорусскими банками вкладов:

5- Сдерживание роста курса валют, этого добиваются ограничением доступа банков к дешевым деньгам - на кредитных аукционах Нацбанк выдает очень мало денег.





Увеличение ставок по депозитам. Нацбанк 18 июня вообще убрал ограничения ставок по валютным депозитам и не устанавливает рекомендации по рублевым: " Уже более года Национальный банк не устанавливает расчетные величины стандартного риска для новых инструментов депозитного рынка и облигаций в национальной валюте. Это повышает возможности банков реагировать на сложную ситуацию, связанную в первую очередь с оттоком депозитов..."





С тем что помогло сохранить работоспособность финансовой систему Беларуси разобрались. Теперь поговорим о рисках, которые в данный момент волнуют Нацбанк.





Риски для финансовой системы Беларуси





В первую очередь это отток депозитов, несмотря на запредельно высокие ставки, благодаря которым банки несли убытки: «. Долгое время банки сдерживали рост процентных ставок по кредитным инструментам, несмотря на их повышение по депозитным инструментам. В результате процентные спреды по новым рублевым операциям ушли в область отрицательных значений..."





Докладчик подчеркивает насколько важны для финансовой системы депозиты беларусов: "Угрозу финансовой стабильности представляет отток депозитов из банков. Это создает повышенное давление на ликвидность банков, существенно ограничивает возможности банков по кредитной поддержке экономики.





Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков. По состоянию на 01.07.2021 доля средств физических и юридических лиц в пассивах банков составила 51,7%. В отчетном периоде депозиты физических и юридических лиц сократились на 1,7 млрд. руб., или на 3,8%.





Наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%. Динамика срочных рублевых депозитов населения также носила неустойчивый характер, но по итогам полугодия зафиксирован их рост на 1,6%."





Так же докладчик подчеркивает, что рост ставок по депозитам, то есть привлечение дорогих денег оказывает влияние на стабильность банков: "При этом стоимость привлечения банками депозитов в белорусских рублях остается высокой. Ситуация на депозитном рынке обуславливает давление на ликвидность банков. Величина покрытия ликвидности по банковскому сектору с начала года снизилась с 122,9% до 114,4% Незначительно уменьшился показатель величины чистого стабильного фондирования. Об усилении давления на ликвидность банков также свидетельствует рост отношения кредитов банков предприятиям и населению к их депозитам."





Далее идет риск роста проблемных долгов, то есть долги предприятий и физических лиц по которым не платят: "За первое полугодие 2021 г. доля необслуживаемых активов незначительно увеличилась, на 0,1 п. п., составив 5%, за счет роста необслуживаемых активов в I квартале 2021 г. при некотором их снижении в II квартале.





Основной риск сконцентрирован в кредитном портфеле юридических лиц. С начала 2021 г. доля необслуживаемых активов юридических лиц увеличилась с 6,7 до 6,9%. У отдельных банков доля необслуживаемых активов превышает безопасный уровень в 10%.





Сохраняется высокий потенциал не только кредитных, но и фискальных рисков. Несмотря на некоторое улучшение финансовых результатов деятельности, сектор нефинансовых организаций по-прежнему характеризуется ограниченными возможностями по обслуживанию своих обязательств ввиду высокого уровня закредитованности и хронического недостатка собственных оборотных средств.





Доля необслуживаемых активов, выданных физическим лицам, с начала года снизилась с 0,8 до 0,7%..."





Следующий риск - это значительный рост киберпреступлений: "В Республике Беларусь на протяжении последних лет наблюдается значительный рост преступлений, связанных с хищением денежных средств посредством использования дистанционных каналов обслуживания клиентов банков.





Общее количество киберинцидентов в банковской сфере за первое полугодие 2021 г. увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет роста количества инцидентов с использованием методов социальной инженерии. Самым активно используемым мошенниками методом социальной инженерии в первом полугодии 2021 г. стал «вишинг»."

основные инструменты Нацбанка это воздействие на курс валюты и процентные ставки: В конце своего доклада Игорь Могилевич отметил что невозможно предусмотреть все риски и ясно дал понять, что





"Конечно, предсказать новые шоки, их очередность и масштаб крайне сложно. Многие факторы находятся вне сферы влияния Национального банка. Однако Национальный банк пристально следит за развитием ситуации в экономике и на финансовых рынках.





Анализируются возможные риски и уязвимые места финансовой системы, внешние угрозы финансовой стабильности...





...Важнейшими механизмами абсорбирования шоков являются обменный курс и процентная политика..."





Исходя из этого можно предполагать дальнейшую поддержку курса белорусского рубля всеми имеющимися инструментами и методами.



