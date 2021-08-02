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Главу Центрального района Минска отправили руководить «Керамином»
Источник материала: Навiны
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев представил коллективу администрации Центрального района столицы нового главу Николая Полякова.
Согласие на назначение на минувшей неделе дал Александр Лукашенко, информирует агентство
Трудовая биография Полякова началась на Минском подшипниковом заводе, где он за 10 лет прошел путь от мастера до начальника отдела. Последующие должности — главный инженер ГП «Зеленстрой Ленинского района» и директор в аналогичной структуре в Заводском. На протяжении трех последних лет чиновник работал первым заместителем главы администрации Заводского района.
Прежний руководитель района Дмитрий Петруша, занимавший должность три года, возглавит ОАО «Керамин».
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Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев представил коллективу администрации Центрального района столицы нового главу Николая Полякова.
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