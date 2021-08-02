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Бывшего директора фирмы в Кобрине приговорили к 2,5 года ограничения свободы за халатность

02.08.2021 19:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине вынесли приговор по уголовному делу о служебной халатности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 46-летний местный житель. Резонансный случай произошел 16 августа 2016 года. При заправке газом автомобиля взорвался баллон. Владельцу машины были причинены тяжкие телесные повреждения.

На тот момент обвиняемый был директором коммерческой организации по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Одновременно он выполнял обязанности эксперта, который проводит техническое освидетельствование автомобильных баллонов, предназначенных для заправки метаном. 23 мая 2016 года он не провел освидетельствование 4 газовых баллонов, установленных под днищем автомобиля потерпевшего. В результате не была выявлена коррозия на поверхности одного из баллонов, что и привело к трагическому происшествию.

Суд признал бывшего руководителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.428 (неисполнение должностным лицом служебных обязанностей, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия (служебная халатность) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью на срок 5 лет.

За потерпевшим признано право на удовлетворение иска, вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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За потерпевшим признано право на удовлетворение иска, вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
 
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