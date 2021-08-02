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Спортивный арбитражный суд не позволил Тимановской бежать 200 метров на Олимпиаде

02.08.2021 19:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport (CAS)) отклонил экстренный запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской отменить решение НОК Беларуси, не позволяющее спортсменке принять участие в квалификационном забеге на 200 метров на Олимпийских играх в Токио.

«Экстренный запрос остановить исполнение оспариваемого решения (НОК – ред.) было отклонено главой подразделения CAS Ad hoc Division, поскольку легкоатлетка (Тимановская)не представила доказательства, позволяющие принять экстренные меры», - говорится в пресс-релизе суда.

Спортсменка выступила с критикой в адрес руководства команды после того, как ее поставили бежать эстафету 4 по 400 метров без ее ведома. НОК заявил, что спортсменка отстранена от участия в играх из-за ее эмоционально-психологического состояния и попытался вернуть ее в Беларусь.

Тимановская в аэропорту отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью в МОК и к властям Японии. Сегодня Польша предоставила ей гуманитарную визу.

 
 
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Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport (CAS)) отклонил экстренный запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской отменить решение НОК Беларуси, не...
 
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