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«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»

02.08.2021 19:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас сейчас эксперимент, напомню, что в День десантника мы рассуждаем о том, насколько престижно служить в любых органах, которые носят погоны. У нас самый юный участник нашего ток-шоу. Мы сейчас проведем небольшой эксперимент.

«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»

Алена Сырова, СТВ:
Попросим наших гостей чуть-чуть выйти вперед. Мы рассказывали, что есть «небольшой секрет» у одного из наших гостей – это учебная закладка. Сейчас посмотрим, как любимица Татьяны – Филима – овчарка, старший прапорщик сейчас выполнит свою боевую задачу. Сколько в среднем уходит времени на поиск?

«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»

Татьяна Шут, старший инструктор группы специалистов-кинологов роты обеспечения батальона обеспечения в/ч 5448:
Много времени не уходит.

«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»

Кирилл Казаков:
Вы и нас проверьте, вдруг мы с закладкой. Кому-то сказали, а на самом деле здесь.

Татьяна Шут:
Я ее просто отвлекла, уж очень она любит людей в погонах.

«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»

Кирилл Казаков:
Николай Сергеевич, колитесь. Собаку не обманешь. Все, спасибо большое.

 
 
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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
 
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