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«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алена Сырова, СТВ:
Татьяна Шут, старший инструктор группы специалистов-кинологов роты обеспечения батальона обеспечения в/ч 5448:
Кирилл Казаков:
Татьяна Шут:
Кирилл Казаков:
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«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
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