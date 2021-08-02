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«Чтобы знать, каким трудом зарабатываются деньги». Почему старшеклассники идут в трудовые лагеря?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отдохнуть и заработать. В Смолевичском районе трудовые лагеря пользуются большой популярностью у старшеклассников. Отряды действуют на базе нескольких учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, во второй и третьей городских школах. Трудится молодежь и в агрогородке Алесино. Кстати, в Минской области за два месяца лета в лагерях труда и отдыха побывали более 1500 учащихся.
Варвара Ляховская в сентябре пойдет в выпускной класс, и летняя подработка для девочки весьма кстати. Родилась и выросла она в сельской местности, поэтому труда не боится. С радостью воспользовалась возможностью подработать во время летних каникул.
Варвара Ляховская, ученица Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:
В агрогородке Алесино это стало возможно благодаря трудовому лагерю. Он организован на базе Верхменской средней школы. Название «Колос» ему дали сами же ребята. Получилось весьма символично, ведь работая здесь, школьники активно участвуют в сборе урожая-2021.
Ольга Власовец, корреспондент:
Если бы не молодежь, аграриям пришлось бы нанимать на время уборочной дополнительных работников со стороны. А так и помощь во время жатвы, и заработок для местных школьников.
Сергей Борейко, ведущий агроном-семеновод сельхозпредприятия «Шипяны-АСК»:
Здесь отдыхают и работают ученики старших классов 14-17 лет. Все местные, и многие в лагере уже не первый год.
Полина Новицкая, ученица Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:
Екатерина Матусевич, ученица Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:
Но, как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Помимо трудовых будней у школьников насыщенная развлекательная и спортивная программа.
Марина Кресик, директор Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:
Трудовые лагеря существовали еще во времена СССР. В наше время традицию решили возродить. И, как видно, не зря. Такая форма летней занятости стала достаточно популярной у подростков.
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Новости Беларуси. Отдохнуть и заработать. В Смолевичском районе трудовые лагеря пользуются большой популярностью у старшеклассников. Отряды действуют на базе...
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