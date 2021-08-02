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Исторический результат зафиксирован на Олимпиаде в соревнованиях по борьбе

02.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исторический результат зафиксирован на Олимпиаде в соревнованиях по борьбе

Исторический результат на Олимпиаде в соревнованиях по борьбе. Кубинец Михаин Лопес Нуньес выиграл золото, которое стало для него четвертым в карьере. 

В решающей встрече Лопес Нуньес, выступающий в весе 130 килограммов, победил грузина Якоба Каджая – 5:0. Для кубинца это пятая Олимпиада. И он установил рекорд в своем виде спорта по количеству завоеванных олимпийских наград высшей пробы. Последние секунды встречи превратились в невероятный праздник. Бронзовые медали на счету россиянина Сергея Семенова и турка Рызы Каяалпа.

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Исторический результат на Олимпиаде в соревнованиях по борьбе. Кубинец Михаин Лопес Нуньес выиграл золото, которое стало для него четвертым в карьере.  В решающей...
 
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