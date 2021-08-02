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Ирина Жук прошла квалификационный раунд Олимпийских соревнований по легкой атлетике

02.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ирина Жук прошла квалификационный раунд Олимпийских соревнований по легкой атлетике

В лёгкой атлетике белорусских болельщиков ждет еще один финал. Сегодня квалификацию прошла Ирина Жук.

Соревнования в секторе по прыжкам с шестом несколько раз останавливались из-за дождя. И не все спортсменки были в одинаковых условиях. В своей попытке Ирина Жук взяла высоту 4 метра 55 сантиметров. Этого хватило, чтобы пробиться в финал. Судьи не стали поднимать планку выше и пропустили в решающую стадию 15 спортсменок.

Напомним, что Ирина Жук является в этом виде спорта рекордсменкой Беларуси. Ее лучшее достижение — высота 4 метра 74 сантиметра. Действующей олимпийской чемпионкой является Екатерина Стефаниди из Греции, которая в Рио-де-Жанейро взяла 4,85.

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В лёгкой атлетике белорусских болельщиков ждет еще один финал. Сегодня квалификацию прошла Ирина Жук. Соревнования в секторе по прыжкам с шестом несколько раз...
 
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