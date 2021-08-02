Мужчина месяц прожил в шкафу несовершеннолетней любовницы и попал в тюрьму

Источник материала: ОНТ

36-летний житель Луизианы (США) Джонатан Россмойн был приговорен к 15 годам тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетней. Родители девочки узнали, что взрослый мужчина жил в спальне их дочери и прятался от них в шкафу. Об этом информирует Fox10 Phoenix.

Россмойн был обнаружен в спальне 15-летней школьницы в сентябре 2020 года. Отец и мать вызвали полицию. Шериф округа Эрнандо (штат Флорида) констатировал, что правоохранители застали Джонатана в его убежище.

Мужчина дал признательные показания. Установлено, что он приезжал к несовершеннолетней девушке несколько раз. Сексуальные отношения с девочкой носили регулярный характер. Россмойн жил в спальне любовницы, а когда родители девочки приходили домой – прятался в шкафу.

Правоохранители выяснили, что жертва познакомилась с мужчиной в Сети. Настоящий возраст девочка сообщила партнеру лишь при встрече. Свидетели подтвердили, что школьница называла мужчину своим парнем.

Россмойну были предъявлены обвинения в разврате, сексе с несовершеннолетней, непристойном общении, соблазнении несовершеннолетней. Преступник приговорен к 15 годам тюрьмы. До конца жизни Джонатан Россмойн будет числиться в списке людей, которые совершили преступления против половой неприкосновенности.

Фото: Hernando County Sheriff's Office

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