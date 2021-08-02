Белорусские компании увеличили экспорт стройматериалов и услуг

Источник материала: ОНТ

Готовые белорусские кварталы под ключ! Отечественные компании увеличили экспорт стройматериалов и услуг. Как сработала отрасль в первом полугодии, рассказали в профильном министерстве.





В приоритете – строительство жилья с господдержкой. Цель на этот год – миллион квадратных метров. Строительство идет с опережением плана. Белорусские специалисты также возводят социальные объекты. Новые учреждения здравоохранения и образования появятся в каждом регионе. Высокое качество услуг наших строителей оценили и за рубежом. Белорусские кварталы вскоре появятся в России, Казахстане и Азербайджане. Продолжается поиск и новых рынков.

Вместе с российскими коллегами наши специалисты намерены поучаствовать в строительстве космодрома «Восточный», а также атомных электростанций в третьих государствах. Что касается проектов в стране, в ближайшее время начнется строительство следующей очереди завода национальной биотехнологической корпорации. Проект уникальный не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства.

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