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Белорусские компании увеличили экспорт стройматериалов и услуг

02.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские компании увеличили экспорт стройматериалов и услуг

Готовые белорусские кварталы под ключ! Отечественные компании увеличили экспорт стройматериалов и услуг. Как сработала отрасль в первом полугодии, рассказали в профильном министерстве. 


В приоритете – строительство жилья с господдержкой. Цель на этот год – миллион квадратных метров. Строительство идет с опережением плана. Белорусские специалисты также возводят социальные объекты. Новые учреждения здравоохранения и образования появятся в каждом регионе. Высокое качество услуг наших строителей оценили и за рубежом. Белорусские кварталы вскоре появятся в России, Казахстане и Азербайджане. Продолжается поиск и новых рынков. 

Вместе с российскими коллегами наши специалисты намерены поучаствовать в строительстве космодрома «Восточный», а также атомных электростанций в третьих государствах. Что касается проектов в стране, в ближайшее время начнется строительство следующей очереди завода национальной биотехнологической корпорации. Проект уникальный не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства. 

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Готовые белорусские кварталы под ключ! Отечественные компании увеличили экспорт стройматериалов и услуг. Как сработала отрасль в первом полугодии, рассказали в...
 
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