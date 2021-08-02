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Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия
Источник материала: ОНТ
В Абердине (Вашингтон, США) одноэтажный дом, в котором вырос легендарный музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн, был признан объектом культурного наследия. Об этом
Уточняется, что в данном доме прошло детство Кобейна с 1968 по 1984 год.
Дом будет числиться в реестре культурно значимых зданий.
Фото: Department of Archaeology and Historic Preservation
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В Абердине (Вашингтон, США) одноэтажный дом, в котором вырос легендарный музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн, был признан объектом культурного наследия. Об этом...
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