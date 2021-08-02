Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

Источник материала: ОНТ

В Абердине (Вашингтон, США) одноэтажный дом, в котором вырос легендарный музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн, был признан объектом культурного наследия. Об этом информирует РБК со ссылкой на департамент археологии и сохранения исторического наследия американского штата.

Уточняется, что в данном доме прошло детство Кобейна с 1968 по 1984 год.

Дом будет числиться в реестре культурно значимых зданий.

Фото: Department of Archaeology and Historic Preservation

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