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Наталья Кочанова встретилась с послом Баку в Минске

02.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Азербайджан для Беларуси – стратегический партнер. Отношения стран – существующие и на перспективу – обсудили 2 августа в парламенте.


Спикер Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Баку в Минске. Его дипломатическая миссия у нас, которая длилась почти пять лет, завершается. Отмечен личный вклад Латифа Гандилова в развитие белорусско-азербайджанских связей. И за это наша страна признательна послу, отметила Наталья Кочанова.

Добрые и тесные отношения, которые связывают наши народы, наши страны, должны развиваться и впредь – в этом нет никакого сомнения: Азербайджан – стратегический партнер для нашей страны. Всегда мы подставляли плечо в непростые и сложные времена. Многое сделано в разных сферах, взаимоотношения наших стан – в межпарламентских, в межправительственных отношениях, по развитию экономик наших стран, открылся торговый дом Азербайджана непосредственно при вашем участии.

Посол уверен, что у отношений Беларуси и Азербайджана большое будущее. Развитие экономических отношений будет обсуждаться уже в сентябре на заседании межправительственной комиссии.


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Теги: Минск
 
 
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Азербайджан для Беларуси – стратегический партнер. Отношения стран – существующие и на перспективу – обсудили 2 августа в парламенте. Спикер Совета Республики...
 
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