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Древнеримский корабль, полный винных амфор, обнаружен на дне Средиземного моря
Источник материала: ОНТ
Удивительная находка. Древнеримский корабль, полный винных амфор, обнаружен на дне Средиземного моря.
Судно нашли у берегов Сицилии. Оно было на глубине более 90 метров. Специалисты датировали находку II веком до нашей эры. Дальнейшие исследования прольют свет на коммерческую деятельность римлян в Средиземноморье, которые торговали специями, вином и оливками в Африке, Испании, Франции и на Ближнем Востоке.
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Удивительная находка. Древнеримский корабль, полный винных амфор, обнаружен на дне Средиземного моря. Судно нашли у берегов Сицилии. Оно было на глубине более 90...
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