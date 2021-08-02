Источник материала: ОНТ

Удивительная находка. Древнеримский корабль, полный винных амфор, обнаружен на дне Средиземного моря.





Судно нашли у берегов Сицилии. Оно было на глубине более 90 метров. Специалисты датировали находку II веком до нашей эры. Дальнейшие исследования прольют свет на коммерческую деятельность римлян в Средиземноморье, которые торговали специями, вином и оливками в Африке, Испании, Франции и на Ближнем Востоке.

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