ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт рассказал, как реанимировать смартфон после попадания в воду

02.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Эксперт рассказал, как реанимировать смартфон после попадания в воду

Если ваш смартфон упал в воду – в первую очередь снимите с него чехол, положите телефон на сухую поверхность. Включать гаджет нельзя. Об этом информирует «Газета» со ссылкой на руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Деев подчеркнул, что класть смартфон либо его части на батарею нельзя ни в коем случае, также плохим будет решение засунуть телефон в соль или рис, как часто советуют определенные блогеры.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если ваш смартфон упал в воду – в первую очередь снимите с него чехол, положите телефон на сухую поверхность. Включать гаджет нельзя. Об этом информирует «Газета»...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by