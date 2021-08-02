Эксперт рассказал, как реанимировать смартфон после попадания в воду

Источник материала: ОНТ

Если ваш смартфон упал в воду – в первую очередь снимите с него чехол, положите телефон на сухую поверхность. Включать гаджет нельзя. Об этом информирует «Газета» со ссылкой на руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Деев подчеркнул, что класть смартфон либо его части на батарею нельзя ни в коем случае, также плохим будет решение засунуть телефон в соль или рис, как часто советуют определенные блогеры.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram