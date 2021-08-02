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Эксперт рассказал, как реанимировать смартфон после попадания в воду
Источник материала: ОНТ
Если ваш смартфон упал в воду – в первую очередь снимите с него чехол, положите телефон на сухую поверхность. Включать гаджет нельзя. Об этом
Деев подчеркнул, что класть смартфон либо его части на батарею нельзя ни в коем случае, также плохим будет решение засунуть телефон в соль или рис, как часто советуют определенные блогеры.
Фото: Pixabay
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Если ваш смартфон упал в воду – в первую очередь снимите с него чехол, положите телефон на сухую поверхность. Включать гаджет нельзя. Об этом информирует «Газета»...
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