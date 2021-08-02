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В Беларуси полный курс вакцинации прошли около миллиона жителей
Источник материала: ОНТ
Желающих укрепить свой иммунитет – все больше. В Беларуси полный курс вакцинации прошли около миллиона жителей. Вакцинироваться можно не только в учреждениях здравоохранения, но и в торговых центрах и даже в метрополитене. Впрочем, медики готовы выезжать и на предприятия.
Перед вакцинацией каждого пациента обязательно проверяют: температура, уровень сатурации, наличие противопоказаний, чтобы избежать побочных эффектов. Все быстро, доступно и – бесплатно. Интервал между компонентами препарата – 21 день. На выбор несколько вакцин: китайские Sinopharm и Verysell и российский «Спутник V».
Активны в прививочной кампании сами медики. К примеру, в 6-й столичной больнице более 2 тысяч сотрудников вакцинированы.
Продолжается в Беларуси и вакцинация иностранцев. Чаще других в нашей стране прививаются граждане соседних Литвы, Латвии, Украины. Для таких туристов – безвизовый въезд.
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Желающих укрепить свой иммунитет – все больше. В Беларуси полный курс вакцинации прошли около миллиона жителей. Вакцинироваться можно не только в учреждениях...
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