«Бронза» с золотым отливом. Белорусскому легкоатлету Максиму Недосекову вручили заслуженную бронзовую медаль

Источник материала: ОНТ

Белорусскому легкоатлету Максиму Недосекову вручили заслуженную бронзовую медаль. Церемония награждения состоялась на олимпийском стадионе.

«Бронза» с золотым отливом. Ведь все три спортсмена, которые поднялись сегодня на пьедестал, взяли одинаковую высоту в 2 метра и 37 сантиметров. Но белорус использовал на одну попытку больше, поэтому остался третьим. Но и это большой успех для белорусской легкой атлетики. Ведь никогда ранее в прыжках в высоту у нас не было наград. С великолепным выступлением бронзового призера поздравил Президент. Глава государства отметил, что этот успех показал силу белорусской легкой атлетики и нашему спортсмену удалось подняться на пьедестал в условиях высокой конкуренции. Александр Лукашенко выразил уверенность, что впереди Максима Недосекова ждет немало громких побед. Белорусская сборная рассчитывает еще на медали. Впереди соревнования у гребцов, велогонщиков, борцов, а также представителей легкой атлетики.

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