Бывшая девушка пришла на свадьбу к мужчине и стала его второй женой

Источник материала: ОНТ

В Индонезии девушка явилась на свадьбу к бывшему возлюбленному без приглашения. В итоге она стала второй женой мужчины. На необычную историю обращает внимание Asia One.

20-летняя Нур Хуснул Котимах рассказала, что Юанита Рури пришла на ее свадьбу с просьбой к 20-летнему жениху Корику Акбару также жениться и на ней.

Рури 21 год, она раньше была девушкой Корика, молодые люди знакомы с 2016 года. Индонезийка случайно узнала из соцсетей о готовящейся свадьбе, так как друзья по ошибке поздравляли ее вместо Котимах. Девушка решила попроситься во вторые жены.

Акбар был удивлен, но все же решил жениться на обеих невестах, обсудив этот вопрос с родственниками. Он отметил, что подобное решение было непростым, поскольку он сейчас без работы и ему теперь необходимо содержать обеих жен.

Фото: Страница Doyok Potret на Facebook

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