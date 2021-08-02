|
Бразильский пловец повторил популярный мем про бронзового призера на Олимпиаде в Токио и показал, как надо праздновать победу
Источник материала: ОНТ
Атлет из Бразилии Бруно Фратус на Олимпиаде в Токио (Япония) завоевал бронзовую награду в заплыве на 50 метров вольным стилем. Спортсмен праздновал успех очень бурно, невольно повторив популярный в Сети мем Bronze Medal, посвященный бронзовому призеру, радующемуся так, будто он получает золото.
Сравнение мема и реального случая с Бруно Фратусом:
Отдельно выделяется, как бразильский спортсмен после награждения побежал обнимать жену:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бразильский пловец повторил популярный мем про бронзового призера на Олимпиаде в Токио и показал, как надо праздновать победу
Атлет из Бразилии Бруно Фратус на Олимпиаде в Токио (Япония) завоевал бронзовую награду в заплыве на 50 метров вольным стилем. Спортсмен праздновал успех очень...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)