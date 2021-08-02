Бразильский пловец повторил популярный мем про бронзового призера на Олимпиаде в Токио и показал, как надо праздновать победу

Источник материала: ОНТ

Атлет из Бразилии Бруно Фратус на Олимпиаде в Токио (Япония) завоевал бронзовую награду в заплыве на 50 метров вольным стилем. Спортсмен праздновал успех очень бурно, невольно повторив популярный в Сети мем Bronze Medal, посвященный бронзовому призеру, радующемуся так, будто он получает золото.

Сравнение мема и реального случая с Бруно Фратусом:

Отдельно выделяется, как бразильский спортсмен после награждения побежал обнимать жену:

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