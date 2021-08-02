ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хот-дог в лаваше. Холостяцкий завтрак от Германа Титова

02.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хот-дог в лаваше. Холостяцкий завтрак от Германа Титова

В программе «Наше утро» на ОНТ Герман Титов расскажет, как приготовить хот-дог в лаваше. Ингредиенты: лаваш, сосиска, кетчуп, горчица, томат, морковь, черный молотый перец, зелень.

Как готовить? Морковь натереть на крупной терке. Нарезать полукольцами помидоры. Обжарить сосиску. Лаваш смазать кетчупом и горчицей. Выложить наверх сосиску, томаты, морковь, приправить перцем и зеленью (по вкусу). Сформировать плотный аккуратный сверток. 

Видеорецепт смотрите в программе «Наше утро»!


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Наше утро» на ОНТ Герман Титов расскажет, как приготовить хот-дог в лаваше. Ингредиенты: лаваш, сосиска, кетчуп, горчица, томат, морковь, черный молотый...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by