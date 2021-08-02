Хот-дог в лаваше. Холостяцкий завтрак от Германа Титова

Источник материала: ОНТ

В программе «Наше утро» на ОНТ Герман Титов расскажет, как приготовить хот-дог в лаваше. Ингредиенты: лаваш, сосиска, кетчуп, горчица, томат, морковь, черный молотый перец, зелень.

Как готовить? Морковь натереть на крупной терке. Нарезать полукольцами помидоры. Обжарить сосиску. Лаваш смазать кетчупом и горчицей. Выложить наверх сосиску, томаты, морковь, приправить перцем и зеленью (по вкусу). Сформировать плотный аккуратный сверток.

Видеорецепт смотрите в программе «Наше утро»!





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