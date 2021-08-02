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«Ни один мой солдат не скажет, что заставили проголосовать. Все понимали, что идут за своего главнокомандующего»

02.08.2021 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. 

Алена Сырова, СТВ:
Андрей Сергеевич, я знаю, что к своей профессии – сейчас вы служите в силах специальных операций – вы шли целенаправленно, в суворовском училище служили в рязанском.

«Ни один мой солдат не скажет, что заставили проголосовать. Все понимали, что идут за своего главнокомандующего»

Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова училище. Да, закончил.

Алена Сырова:
В прошлом году было, прямо скажем, такое серьезное боевое испытание. На улицах Минска была война, откровенно говоря. В этот момент вы не пожалели о сделанном когда-то выборе?

Андрей Шарупич:
Нет.

«Ни один мой солдат не скажет, что заставили проголосовать. Все понимали, что идут за своего главнокомандующего»

Алена Сырова:
Вы понимали, для чего вы шли столько лет?

Андрей Шарупич:
Знаете, у меня у деда четыре брата погибли за эту страну. Точнее, четыре воевали, двое погибли. Один пропал без вести, один из них снимал блокаду с Ленинграда, один весь был изранен – разведчик. Разговаривал с ними, с дедушкой, с его братом, когда он был жив еще. Самая большая обида была у них, наверное, на ту ошибку, которую сделали еще в советское время, сняв всю ответственность с коллаборантов, с тех, кто сжигал деревни, с тех, кто убивал наш народ.

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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ну, они под этим флагом вышли.

«Ни один мой солдат не скажет, что заставили проголосовать. Все понимали, что идут за своего главнокомандующего»

Андрей Шарупич:
Да, это все дело так. Он говорит: «Андрей, не мне судить это. Сейчас да, сейчас страна». Да и что говорить – в постсоветское время, по сути дела, пришла к нам нормальная власть только с приходом Александра Григорьевича Лукашенко. Я не раз об этом говорил, в видео разных выступали. То, что четыре человека принимали свое решение какое-то, Беловежское соглашение… Сейчас и власть показывает: вот, были такие проценты, Президент об этом говорил. Беларусь, по сути дела, не хотела разрушить ничего, что строили наши предки. Поэтому, знаете, когда в наше время приходят и пытаются в одночасье, в какие-то секунды или минуты взять и разрушить то, к чему мы шли, забрать независимость, которую наша страна получила – извините, мне приятно говорить, что я белорус! Я рад тому, что у меня есть страна, которую я могу защищать. Запугать кого-то кем-то? Да, пугали. Да, приходили. Да, многие говорили: «Переходите, заходите». Куда переходить, на сторону фашизма?

Кирилл Казаков:
Нет, ну они же правильно понимали, что в ваших руках оружие. Перейди ваша часть, например, на сторону вот этих вот невероятных – понятное дело, могло бы произойти.

Андрей Шарупич:
Если бы у сил специальных операций на то время было в руках оружие, все закончилось бы совсем по-другому. Задача была сдержать, не допустить, показать готовность свою.

Кирилл Казаков:
Готовность выполнить присягу, правильно?

«Ни один мой солдат не скажет, что заставили проголосовать. Все понимали, что идут за своего главнокомандующего»

Андрей Шарупич:
Правильно. Это и есть моя присяга, я в этом клялся. Я маме своей в глаза смотрю, я смотрю в глаза своим старшим товарищам – неважно, это стоит генерал, прапорщик, они старше, они строили эту страну. Что такое идеология в государстве? Это та идея, по которой мы двигаемся. Извините, мы избирали того человека, который нас поведет по этим стопам. И, по сути, он и строит.

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Кирилл Казаков:
Он ваш главнокомандующий как минимум.

Андрей Шарупич:
Как минимум, но это тот человек, который идею строительства нашего государства направляет. Он этот вектор. Кто сомневается в моих словах, может посмотреть мое видео годичной давности, где я сказал: «Ребята, мы выбираем вектор развития». Ни один мой солдат не скажет, что кого-то там заставили проголосовать, не заставили. Все отчетливо понимали, что они идут за своего главнокомандующего. Их устраивает то, что есть. Они все пришли из народа, они свалились не с Луны.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
 
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