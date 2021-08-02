|
Зачистка: прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life
Источник материала: Партизан
Прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life, сообщает в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов в понедельник.
Нrodna.life признали лучшим региональным медиа 2020 года в Беларуси
"Прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации ООО "Гродно Лайф Медиа", которое является собственником медиа-ресурса Hrodna.life", - сказано в сообщении.
По данным
Ранее в редакции Hrоdna.lіfe проходили обыски. С начала года портал получил штрафов более чем на $10 тыс. за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.
Телеграм-канал Hrоdna.lіfe признан экстремистским.
Позже в надзорном ведомстве сообщили, что
"прокуратура Гродно установила грубые нарушения законодательства в деятельности ООО "Гродно Лайф Медиа".
"В 2021 году указанное общество дважды привлекалось к административной ответственности за распространение и хранение с целью распространения на своем интернет-сайте информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры в понедельник.
Кроме того, по данным Генпрокуратуры, "телеграм-канале hrodna.life публиковал информацию с признаками разжигания социальной вражды и розни". "Администрация канала никаких мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала. Как итог, решением суда информационная продукция указанного телеграм-канала признана экстремистскими материалами", - напомнили в надзорном ведомстве.
"В связи с этим на основании требований закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокурор Гродно направил в Экономический суд Гродненской области исковое заявление о ликвидации юридического лица ООО "Гродно Лайф Медиа" в связи с осуществлением деятельности, запрещенной законодательными актами", - пояснили в Генпрокуратуре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life, сообщает в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов в понедельник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)