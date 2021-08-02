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Зачистка: прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life

02.08.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life, сообщает в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов в понедельник.

Зачистка: прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life
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"Прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации ООО "Гродно Лайф Медиа", которое является собственником медиа-ресурса Hrodna.life", - сказано в сообщении.

По данным БАЖ, процесс по ликвидации начнется 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.

Ранее в редакции Hrоdna.lіfe проходили обыски. С начала года портал получил штрафов более чем на $10 тыс. за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

Телеграм-канал Hrоdna.lіfe признан экстремистским.

Позже в надзорном ведомстве сообщили, что 
"прокуратура Гродно установила грубые нарушения законодательства в деятельности ООО "Гродно Лайф Медиа". 

"В 2021 году указанное общество дважды привлекалось к административной ответственности  за распространение и хранение с целью распространения на своем интернет-сайте информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры в понедельник.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, "телеграм-канале hrodna.life публиковал информацию с признаками разжигания социальной вражды и розни". "Администрация канала никаких мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала. Как итог, решением суда информационная продукция указанного телеграм-канала  признана экстремистскими материалами", - напомнили в надзорном ведомстве. 

"В связи с этим на основании требований закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокурор Гродно  направил в Экономический суд Гродненской области исковое заявление  о ликвидации юридического лица ООО "Гродно Лайф Медиа" в связи с осуществлением деятельности, запрещенной законодательными актами", - пояснили в Генпрокуратуре.
 
Теги: Гродно
 
 
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Прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life, сообщает в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов в понедельник.
 
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