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Первый президент Кыргызстана Акаев добровольно вернулся в Бишкек. Он был в розыске
Источник материала: Партизан
Аскар Акаев прибыл в Бишкек, откуда он сбежал в 2005 году во время так называемой «тюльпановой революции».
Акаев доставлен в здание спецслужбы, «где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела», сообщает 24.kg.
Акаев прибыл в Бишкек самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом.
В начале июля председатель Госкомитета национальной безопасности Камчибек Ташиев заявил, что Акаев объявлен в розыск за злоупотребление служебным положением.
Речь идет о заключении соглашения с канадской «Камеко» в 1992 году. Тогда компания без конкурса получила права на разработку крупнейшего в регионе золоторудного месторождения Кумтор (приблизительная оценка запасов золота — 700 тонн).
В правоохранительных органах считают, что договор был невыгодным для Кыргызстана,
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Аскар Акаев прибыл в Бишкек, откуда он сбежал в 2005 году во время так называемой «тюльпановой революции».
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