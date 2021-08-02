Первый президент Кыргызстана Акаев добровольно вернулся в Бишкек. Он был в розыске













Акаев доставлен в здание спецслужбы, «где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела», сообщает 24.kg.





Акаев прибыл в Бишкек самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом.





В начале июля председатель Госкомитета национальной безопасности Камчибек Ташиев заявил, что Акаев объявлен в розыск за злоупотребление служебным положением.





Речь идет о заключении соглашения с канадской «Камеко» в 1992 году. Тогда компания без конкурса получила права на разработку крупнейшего в регионе золоторудного месторождения Кумтор (приблизительная оценка запасов золота — 700 тонн).





пише т NN.by В правоохранительных органах считают, что договор был невыгодным для Кыргызстана,т NN.by



