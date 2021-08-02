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Соскучились? Уже завтра, с 3 августа, подорожает автомобильное топливо
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 3 августа на одну копейку станет дороже автомобильное топливо. Такая информация, размещена на сайте «Белнефтехима».
Итак, АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,94 рубля за литр,
АИ-95-К5-Евро — 2,04 рубля,
АИ-98-К5-Евро – 2,26 рубля.
Диизельное топлива обойдется в 2,04 рубля.
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В Беларуси с 3 августа на одну копейку станет дороже автомобильное топливо. Такая информация, размещена на сайте «Белнефтехима».
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