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Автомобильное топливо подорожает на копейку 24-й раз с начала года

02.08.2021 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 24-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку — на этот раз без мотивировочной части в соответствующем пресс-релизе.

Автомобильное топливо подорожает на копейку 24-й раз с начала года

С 3 августа цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,93 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,04, АИ-98-К5-Евро — 2,26, дизтоплива — 2,04 рубля за литр.

До этого цены повышались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, 2, 8, 15, 24 и 29 июня, 6, 13, 20 и 27 июля.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость бензина АИ-98-К5-Евро возросла на 11,88%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 13,33%, АИ-92-К5-Евро — на 14,12%.

В середине апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе стоимости нефти и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%. К тому времени с начала года цены выросли на 4,95—5,88% (10 раз по копейке). Таким образом, годовой план повышения цен перевыполнен. При этом официальный курс доллара с середины апреля снизился на 5,4%.

 
 
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Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 24-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку — на этот раз без мотивировочной части в соответствующем...
 
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