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Жительницу Россон прижало деревом из-за сильного ветра

02.08.2021 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники МЧС спасли женщину 1987 года рождения, которая оказалась зажата в результате упавшего дерева по улице Мира в Росонах.

Жительницу Россон прижало деревом из-за сильного ветра
Фото: МЧС

По сообщению МЧС, пострадавшую госпитализировали.

В Россонском районе повреждены кровли четырех административно-хозяйственных зданий, повреждена вышка связи МТС. В горпоселке отключены три линии электропередачи.

В Полоцком районе спасателями и другими компетентными службами проводятся работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р-20.

 
 
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Работники МЧС спасли женщину 1987 года рождения, которая оказалась зажата в результате упавшего дерева по улице Мира в Росонах.
 
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