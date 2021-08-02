ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?

02.08.2021 20:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?

Алена Сырова, СТВ:
Я спросила министра по чрезвычайным ситуациям о том, что и МЧС – одни из самых мирных представителей наших силовых структур – досталась порция хейта за то, что сотрудники МЧС приезжали и снимали разного рода символику, которую устанавливали в разных труднодоступных местах. Мы с министром говорили, что если приходилось привлекать для этого МЧС, то смеем предположить, как и кто ее туда устанавливал. Какие настроения были у ваших коллег?

«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?

Александр Морев, заместитель начальника Октябрьского районного отдела по ЧС Минска:
В тот момент коллеги понимали, что они выполняют работу, которую они выполняют ежедневно.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Многие сильно удивляются, что силовики – это и спасатели.

Александр Морев:
Конечно. Мы же тоже носим форму, погоны, поэтому мы одно из спецподразделений, которые выполняют свои задачи, которые нам определены. В тот момент – то же самое. И на нас был какой-то негатив определенный.

Алена Сырова:
Вы понимали, за что вас хейтят?

Александр Морев:
Более-менее.

Кирилл Казаков:
Армия вроде не принимала участие в стычках, пожарные и спасатели не принимали участие в стычках, но свою порцию хейта получили.

«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Очень много было негатива. Наверное, военные люди и силовики в целом в тот период времени наряду с вами, журналистами, были одни из первых, кто подвергся этому негативному воздействию. Еще до 9 августа нам начали поступать различные угрозы, не только нам: нашим женам, детям. Обстановка развивалась так, как развивалась, мы с вами все видели. Нас пытались обвинить, выкидывали фотографии, как кто-то выбрасывает форму, какой-то старший лейтенант или прапорщик делал заявления, и на основе этого пытались судить по всем силовикам. Вот стоят здесь все представители силового блока, военной организации государства. Я вам скажу по Вооруженным Силам, у нас было гораздо больше примеров, когда люди, которые еще задолго до этих событий принимали решение уйти из армии, уволиться, но когда эти события начались, они сказали: нет, мы сейчас не можем бросить ни своих друзей, ни свою армию, ни свою страну – мы выполним задачи, отстоим страну, а потом примем решение.

Читайте также: 

Изменилось ли отношение к армии Беларуси после августа 2020-го? Рассказывает помощник министра обороны

«Она любит людей в погонах». Служебная собака нашла закладку у одного из гостей ток-шоу «По существу»

«Ни один мой солдат не скажет, что заставили проголосовать. Все понимали, что идут за своего главнокомандующего»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Эўрарадыё»: Асуджэньне Ціманоўскай у дзяржаўных СМІ як пад капірку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by