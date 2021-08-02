Казакевич: «Лукашенко хочет показать, что он «strongman»»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог о ситуации с нелегальными мигрантами, количество которых может увеличиться в связи с тем, что в Минск начнут летать самолеты еще из трех городов Ирака. Чем это обернется и что с этим мог бы сделать ЕС?





Фото t-nation.com

Количество задержанных Литвой на границе в Беларусью нелегальных мигрантов бьет все возможные рекорды. За воскресенье, 1 августа, литовцы задержали 289 человек, за утро понедельника 2 августа — еще 109 человек. Из всех задержанных с начала года примерно 2,5 тысячи человек — граждане Ирака.

На этом фоне новость о новых рейсах из Ирака выглядит особо цинично. Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон назвала ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов «провокацией режима Лукашенко» и призвала Европейский союз (ЕС) воспрепятствовать происходящему. Еврокомиссар также сообщила о готовности ЕС профинансировать укрепление белорусско-литовской границы. Для обсуждения этого вопроса в Вильнюс в ближайшее время будет направлена делегация Еврокомиссии.

В интервью Филину политолог Андрей Казакевич объяснил, как все это повлияет на и без того напряженные отношения между Литвой и Беларусью, а также в чем эскалация конфликта может отразиться на Ираке.

— Очевидно, что белорусские власти хотят довести давление на литовскую сторону до максимума. И используют сейчас все возможные средства, чтобы поток мигрантов был максимально большой, — отмечает Андрей Казакевич.

Что касается Ирака, видимо, есть какие-то внутренние регламенты или коррупционные схемы, с которыми иракцы хотели еще поработать пару недель и заработать на этом. В этом контексте можно рассматривать то, что происходит.

Я так понимаю, что стоит задача провести быструю атаку на литовскую границу. Это, конечно, снова эскалация конфликта между странами. Для Литвы основная сложность — время. Потому что у ЕС, конечно, есть много рычагов влияния на ситуацию. Это и угроза санкций против всех компаний, участвующих в перевозке беженцев, и санкции против чиновников, в том числе иракских. Кроме того, может встать вопрос об отмене или приостановке отдельных европейских программ, которые есть сейчас с Ираком. Их действительно достаточно много.

Этот вопрос, конечно, несколько затягивается. Действительно, литовский министр иностранных дел посещал Ирак, декларируя, что все хорошо. Был и ответный визит. Но пока мы видим, что на практике это не отражается. Скорее всего, требуется больше времени для того, чтобы Евросоюзом и Литвой были приняты меры.

Сейчас вопрос в том, пойдет ли литовская сторона на какие-то уступки для Беларуси. Я думаю, что это маловероятно. Скорее, ставка будет сделана на то, чтобы решить эту проблему без поблажек, так как любые уступки — это откладывание проблемы. Кроме того, это будет означать, что в руках белорусских властей останется рычаг давления, — отмечает Андрей Казакевич.

Политолог полагает, что такое поведение белорусских властей не означает их бесстрашия перед санкциями.

— Наоборот. Если бы санкции не пугали, то не было бы этого кризиса. Именно для того, чтобы приостановить санкции в будущем, а также отменить санкции, которые есть сейчас, белорусские власти и используют такие чрезвычайные методы. Это связано исключительно со страхом санкций и ущерба, который могут понести власти в результате санкционной политики.

Конкретно сейчас конфликт развивается по спирали эскалации. Лукашенко хочет показать, что он «strongman», он назад не пойдет, это должна сделать Европа. И, наверное, в этом контексте ситуация и будет развиваться.

Что касается реакции Литвы, то ничего нового уже придумать нельзя. Продолжается и будет продолжаться укрепление границы с Беларусью, давление на дипломатическом уровне на иракскую сторону. И, конечно, давление на Беларусь через угрозу новых санкций, — заключает политолог.