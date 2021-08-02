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В Витебске обокрали костел
Источник материала: Партизан
Кража состоялась в ночь на 30 июля на стройке костела святого Игнатия Лойолы.
Неизвестные проникли в здание костела, обрезали и украли провода электропроводки и акустической системы, нанеся таким образом материальный ущерб в крупном размере,
Чтобы исправить нанесенный ущерб, возможно, будет необходимым заново прокладывать электропроводку и провода акустической системы костела.
Примечательно, что кража произошла в ночь перед официальным днем завершения строительных работ, который был назначен на 31 июля — литургическое воспоминание святого Игнатия Лойолы.
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Кража состоялась в ночь на 30 июля на стройке костела святого Игнатия Лойолы.
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