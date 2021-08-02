В Витебске обокрали костел

пишет Catholic.by. Неизвестные проникли в здание костела, обрезали и украли провода электропроводки и акустической системы, нанеся таким образом материальный ущерб в крупном размере,Catholic.by.





Чтобы исправить нанесенный ущерб, возможно, будет необходимым заново прокладывать электропроводку и провода акустической системы костела.





Примечательно, что кража произошла в ночь перед официальным днем завершения строительных работ, который был назначен на 31 июля — литургическое воспоминание святого Игнатия Лойолы.



