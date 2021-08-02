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Литва планирует обратиться к странам ЕС с просьбой о помощи разместить у них нелегальных мигрантов
Источник материала: Партизан
Литва обсуждает возможность просьбы о помощи по размещению мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу, в других странах Европейского Союза.
Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что планируется обратиться с такой просьбой к странам ЕС, если ситуацией с мигрантами станет сложно управлять. "Обсуждается, но пока я не могу сказать, когда страна обратиться с такой просьбой. Но если ситуацией станет сложно управлять, конечно, будем просить", - заявила журналистам в понедельник глава правительства Литвы.
В понедельник она обсудила миграционный кризис с находящейся с визитом в Вильнюсе еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон.
Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год.
фото: Reuters
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.
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Литва обсуждает возможность просьбы о помощи по размещению мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу, в других странах Европейского...
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