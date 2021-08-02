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На «Гродно Азот» хотят строить новый цех. У гродненцев спросят, за они или против
Источник материала: Партизан
Нефтехимический гигант — ОАО «Гродно Азот» — намерен построить на своей территории новый цех.
Там будет производиться раствор карбамида — до 1000 тонн в сутки,
Что известно про новое производство?
Сообщается, что новое производство раствора карбамида предназначено для получения водного раствора карбамида, являющегося компонентом жидкого азотного удобрения КАС (карбамидо-аммиачной смеси). Ожидается, что в сутки там будет производиться 1000 тонн карбамида (или 330 тысяч тонн в год).
— Проект направлен на получение дополнительной прибыли предприятия путем переработки дополнительно производимых объемов жидкого аммиака и улучшения качественных показателей КАС, — отметили на предприятии.
Отметим, что недавно гендиректор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко рассказал, почему на предприятии решено строить новый цех. В частности, на 2020-205 гг. на заводе разработана карта реконструкций двух цехов — аммиак-3 и аммиак-4 с увеличением их мощностей.
— На предприятии наблюдается дефицит жидкого аммиака, поэтому и было принято решение об увеличении мощностей действующих агрегатов. После реконструкции цехов аммиак-3 и аммиак-4 ОАО «Гродно Азот» сможет увеличить производство жидкого аммиака и получать дополнительно диоксид углерода как отход производства аммиака. В связи с этим в настоящее время изучается вариант строительства цеха раствора карбамида, — пояснил Ляшенко.
Отметим, что окончательное решение о строительстве нового цеха на «Гродно Азот» должны принять в ноябре.
Куда направлять замечания?
Общественные обсуждения стартовали 28 июля и продлятся до 28 августа. Ознакомиться с документацией отчета воздействия на окружающую среду можно здесь
Если у вас появятся замечания или предложения, то направлять их нужно по следующим адресам:
— В Гродненский горисполком по адресу: пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно, e-mail:
— ОАО «Гродно Азот» по адресу: пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно. e-mail:
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Нефтехимический гигант — ОАО «Гродно Азот» — намерен построить на своей территории новый цех.
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