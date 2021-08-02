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Прокуратура Минска потребовала устранить нарушения на столичных пляжах - комментарий министра по чрезвычайным ситуациям.

02.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

 Проверка выявила отсутствие специальных мест для купания детей. При этом в отдельных случаях некачественно проводилась очистка дна акватории.

В текущем сезоне с травмами и порезами за медицинской помощью обратились 45 человек.
Также установлены факты недостаточного контроля за купанием в местах, где это запрещено. Не ограничен доступ отдыхающих к дамбе водохранилища Дрозды. Хотя на этом объекте с 2019 года во время купания и прыжков с высоты получили травмы различной степени тяжести 13 человек, а один - погиб. Всего в Беларуси в этом году на воде утонули более 350 человек. Больше 80% из них были в нетрезвом состоянии. 

Почему обострилась ситуация - мы спросили у министра по чрезвычайным ситуациям (видео).




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Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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 Проверка выявила отсутствие специальных мест для купания детей. При этом в отдельных случаях некачественно проводилась очистка дна акватории. В текущем...
 
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