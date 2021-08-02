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14000 рублей выманили у пенсионера из Гродно интернет-мошенники

02.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Схема - распространенная в последнее время - женщина представилась сотрудником банка и сообщила, что с карт-счета мужчины неизвестные пытаются снять деньги. Стоит отметить, что звонила она в мессенджере Viber, с иностранного номера, но жертвы, как правило, на такие явно подозрительные обстоятельства не обращают должного внимания. Пенсионер поверил даме, по ее просьбе установил на свой мобильный телефон программу удаленного доступа AnyDesk.
Затем дама сообщила - для того, чтобы вычислить злоумышленников, ему необходимо оформить на свое имя кредит и перевести средства на свою пенсионную банковскую карту. Что он и сделал. Чуть позже мужчина обнаружил в мобильном телефоне смс-сообщения с информацией о списании всех денежных средств. Очевидно, что кибер-преступники, имея доступ к телефону пенсионера через установленное приложение, похитили деньги. Возбуждено уголовное дело.



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Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Схема - распространенная в последнее время - женщина представилась сотрудником банка и сообщила, что с карт-счета мужчины неизвестные пытаются снять деньги. Стоит...
 
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