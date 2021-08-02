|
Кому потребовалась помощь спасателей - информация от службы МЧС
Источник материала: БT
В Жлобинском районе спасатели помогли выбраться водителю легковушки, попавшей в аварию. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи в деревне Майское. Как выяснилось, 24-летний водитель ехал на BMW-325 и не справился с управлением. После столкновения со столбом автомобиль опрокинулся на крышу. Пассажир при ударе вылетел из салона, а водитель оказался зажат на своем сиденье. Спасатели деблокировали водителя и передали медикам. После осмотра пострадавшие были госпитализированы.
Помощь спасателей потребовалась и водителю фуры, который попал в ДТП возле деревни Козлы Горецкого района. Шофер оказался зажат в салоне после того, как "рено" врезалось в столб. При помощи ручного гидравлического инструмента 32-летний водитель был освобожден из кабины. Мужчину госпитализировали.
На пожаре в Гомеле работники МЧС спасли 44-летнего мужчину. ЧП случилось на улице Междугородней в многоэтажном жилом доме. Из окна однокомнатной квартиры на шестом уровне шел густой дым. Огнеборцы проникли в апартаменты и вывели оттуда хозяина квартиры. Пожар ликвидирован спасателями. Эвакуация жильцов жилого дома не потребовалась. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.
В Новогрудском районе из-за детской шалости сгорело 60 тонн сена.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жлобинском районе спасатели помогли выбраться водителю легковушки, попавшей в аварию. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи в деревне Майское. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)