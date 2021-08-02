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Кому потребовалась помощь спасателей - информация от службы МЧС

02.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Жлобинском районе спасатели помогли выбраться водителю легковушки, попавшей в аварию. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи  в деревне Майское. Как выяснилось, 24-летний водитель ехал на BMW-325 и не справился с управлением. После столкновения со столбом автомобиль опрокинулся на крышу. Пассажир  при ударе вылетел из салона, а водитель оказался зажат на своем сиденье. Спасатели деблокировали водителя  и передали медикам. После осмотра пострадавшие были госпитализированы.


Помощь спасателей потребовалась и водителю фуры, который попал в ДТП возле деревни Козлы Горецкого района. Шофер оказался зажат в салоне после того, как "рено" врезалось в столб. При помощи ручного гидравлического инструмента 32-летний водитель был освобожден из кабины. Мужчину госпитализировали. 


На пожаре в Гомеле работники МЧС спасли 44-летнего мужчину. ЧП случилось на улице Междугородней в многоэтажном жилом доме. Из окна однокомнатной квартиры на шестом уровне шел густой дым. Огнеборцы проникли в апартаменты и вывели оттуда хозяина квартиры. Пожар ликвидирован спасателями. Эвакуация жильцов жилого дома не потребовалась. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. 


В Новогрудском районе из-за детской шалости сгорело 60 тонн сена.


О ЧП рядом с деревней Бенин на горячую линию сообщил работник фермы. Спасатели немедленно направились к месту происшествия. 60-тонная скирда была полностью охвачена огнем. На ликвидацию возгорания потребовалось около получаса. Работниками МЧС спасена скирда весом около 120 т. Люди не пострадали. Выяснилось, что причиной пожара стала детская шалость. 12-летняя девочка гуляла в поле с подругой. Она нашла зажигалку и подожгла сено, мгновенно распространяющийся огонь пыталась тушить курткой, но не получилось. Девочки испугались и убежали домой. Ущерб, который нанесен хозяйству, вероятнее всего, придется возместить родителям.




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Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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В Жлобинском районе спасатели помогли выбраться водителю легковушки, попавшей в аварию. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи  в деревне Майское. Как...
 
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