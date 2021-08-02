В Шарковщинском районе пропала водонапорная башня

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В высоту конструкция 10 метров, а весит около трех тонн. На предприятии "Жвиранка" такому событию удивились и позвали на помощь милицию. Правоохранители выяснили, что водонапорную башню украли трое местных жителей - 32, 45 и 47 лет. С помощью газового резака они демонтировали конструкцию, а металл сдали в пункт приема. Стоит отметить, что башня была неэксплуатируемой. Часть похищенного изъята. Сумма ущерба составляет около тысячи рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража".