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В Шарковщинском районе пропала водонапорная башня

02.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В высоту конструкция 10 метров, а весит около трех тонн. На предприятии "Жвиранка" такому событию удивились и позвали на помощь милицию.  Правоохранители выяснили, что водонапорную башню украли трое местных жителей - 32, 45 и 47 лет. С помощью газового резака они демонтировали конструкцию, а металл сдали в пункт приема. Стоит отметить, что башня была неэксплуатируемой. Часть похищенного изъята. Сумма ущерба составляет около тысячи рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



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Теги: Гродно
 
 
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В высоту конструкция 10 метров, а весит около трех тонн. На предприятии "Жвиранка" такому событию удивились и позвали на помощь милицию.  Правоохранители выяснили,...
 
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