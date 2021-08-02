Источник материала: UDF

Нrodna.life признали лучшим региональным медиа 2020 года в Беларуси

"Прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации ООО "Гродно Лайф Медиа", которое является собственником медиа-ресурса Hrodna.life", - сказано в сообщении.

"В 2021 году указанное общество дважды привлекалось к административной ответственности за распространение и хранение с целью распространения на своем интернет-сайте информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры в понедельник.

"В связи с этим на основании требований закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокурор Гродно направил в Экономический суд Гродненской области исковое заявление о ликвидации юридического лица ООО "Гродно Лайф Медиа" в связи с осуществлением деятельности, запрещенной законодательными актами", - пояснили в Генпрокуратуре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зачистка: прокуратура Гродно подала в суд иск о ликвидации собственника издания Hrodna.life Процесс по ликвидации начнется 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.

ПоБАЖ, процесс по ликвидации начнется 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.Ранее в редакции Hrоdna.lіfe проходили обыски. С начала года портал получил штрафов более чем на $10 тыс. за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.Телеграм-канал Hrоdna.lіfe признан экстремистским.Позже в надзорном ведомстве сообщили, что "прокуратура Гродно установила грубые нарушения законодательства в деятельности ООО "Гродно Лайф Медиа".Кроме того, по данным Генпрокуратуры, "телеграм-канале hrodna.life публиковал информацию с признаками разжигания социальной вражды и розни". "Администрация канала никаких мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала. Как итог, решением суда информационная продукция указанного телеграм-канала признана экстремистскими материалами", - напомнили в надзорном ведомстве.