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Возле лагеря для мигрантов / Delfi​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки в палаточном лагере для мигрантов в Литве 1 августа стало очередным антирекордом у литовских пограничников.

Как сообщает, мигранты взбунтовались из-за промокших палаток (также они жалуются на качество еды и воды), некоторые из них пытались сбежать. Возле забора мигранты общались с журналистами, говорили, что на родине жили лучше, чем в лагере. Они повесили плакаты с требованием свободы и обеспечения прав человека. Чтобы успокоить жителей лагеря, на место приехали силовики. Толпу отогнали от забора с помощью воды и слезоточивого газа. Одного человека с территории вывели через ворота.1 августа стало очередным антирекордом у литовских пограничников. Они задержали за сутки 289 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Ожидаются и новые рекорды.Еврокомиссар по внутренним деламзаявила об акте агрессии со стороны Беларуси. Вильнюс ждет от ЕС помощи и реакции на действия властей Беларуси в виде новых санкций.