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Беспорядки в палаточном лагере для мигрантов в Литве
Источник материала: UDF
Возле лагеря для мигрантов / Delfi
Как сообщает
1 августа стало очередным антирекордом у литовских пограничников. Они задержали за сутки 289 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Ожидаются и новые рекорды.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила об акте агрессии со стороны Беларуси. Вильнюс ждет от ЕС помощи и реакции на действия властей Беларуси в виде новых санкций.
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1 августа стало очередным антирекордом у литовских пограничников.
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