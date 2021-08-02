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Беспорядки в палаточном лагере для мигрантов в Литве

02.08.2021 20:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беспорядки в палаточном лагере для мигрантов в Литве
Возле лагеря для мигрантов / Delfi​
2 августа беспорядки начались в палаточном лагере для мигрантов на Руднинкайском полигоне в Литве.

Как сообщает Delfi, мигранты взбунтовались из-за промокших палаток (также они жалуются на качество еды и воды), некоторые из них пытались сбежать. Возле забора мигранты общались с журналистами, говорили, что на родине жили лучше, чем в лагере. Они повесили плакаты с требованием свободы и обеспечения прав человека. Чтобы успокоить жителей лагеря, на место приехали силовики. Толпу отогнали от забора с помощью воды и слезоточивого газа. Одного человека с территории вывели через ворота.


1 августа стало очередным антирекордом у литовских пограничников. Они задержали за сутки 289 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Ожидаются и новые рекорды.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила об акте агрессии со стороны Беларуси. Вильнюс ждет от ЕС помощи и реакции на действия властей Беларуси в виде новых санкций.
 
 
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1 августа стало очередным антирекордом у литовских пограничников.
 
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