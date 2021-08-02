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В Киеве пропал директор Белорусского дома в Украине. Он вышел с утра на пробежку и не вернулся

02.08.2021 20:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Киеве пропал директор Белорусского дома в Украине. Он вышел с утра на пробежку и не вернулся
Фото: t.me/beldom_ua
В Киеве пропал председатель общественного объединения Белорусский дом в Украине Виталий Шишов. Он вышел с утра на пробежку и домой не вернулся. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Виталий Шишов пропал утром 2 августа. По предварительной информации, он, предположительно, вышел из дома на ежедневную пробежку — дома нет его спортивных вещей — и не вернулся.

С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», больше Виталий Шишов на связь не выходил. Сейчас связаться с ним невозможно.

«Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили. Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски, — сообщается в телеграм-канале организации.
 
 
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