Источник материала: UDF



Фото: t.me/beldom_ua

«Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили. Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски, — сообщается в телеграм-канале организации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Киеве пропал директор Белорусского дома в Украине. Он вышел с утра на пробежку и не вернулся Виталий Шишов пропал утром 2 августа.

пропал утром 2 августа. По предварительной информации, он, предположительно, вышел из дома на ежедневную пробежку — дома нет его спортивных вещей — и не вернулся.С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», больше Виталий Шишов на связь не выходил. Сейчас связаться с ним невозможно.