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В Киеве пропал директор Белорусского дома в Украине. Он вышел с утра на пробежку и не вернулся
Источник материала: UDF
Фото: t.me/beldom_ua
Виталий Шишов пропал утром 2 августа. По предварительной информации, он, предположительно, вышел из дома на ежедневную пробежку — дома нет его спортивных вещей — и не вернулся.
С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», больше Виталий Шишов на связь не выходил. Сейчас связаться с ним невозможно.
«Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили. Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски, — сообщается в телеграм-канале организации.
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Виталий Шишов пропал утром 2 августа.
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