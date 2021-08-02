Призывники, которые ухаживают за родителями с инвалидностью, просят об отсрочке министра обороны

Источник материала: Салiдарнасць

Четверо призывников просят главу Минобороны принять их, поскольку «военные комиссариаты ущемляют права их нетрудоспособных родителей» в случае призыва их в армию.

— Мы не просим каких-либо поблажек, а лишь просим, чтобы закон соблюдался военными комиссариатами, поскольку у каждого из нас есть законное право на отсрочку по семейным обстоятельствам, — говорится в обращении призывников, которое поступило в редакцию «Cалідарнасці». — У каждого своя история, но у всех нас схожесть в том, что мы единственные трудоспособные граждане, которые обязаны заботиться за своей матерью или отцом, которые являются инвалидами и нуждаются в нашем уходе и внимании.

Должностные лица военкоматов, а также призывные комиссии считают, что отсрочка от призыва нам не положена по той причине, поскольку мать и отец должны быть инвалидами.

Призывники Роман Гулевич, Александр Подколзин, Матвей Матвеев и Игнатий Фадеев обратились напрямую к министру обороны Виктору Хренину:

— Намерение лишить нас отсрочки и привлечь к призыву осенью 2021 года вступает в прямое противоречие с Конституцией.

В связи с этим мы просим личной встречи, которая у вас будет 4 августа 2021 года, чтобы обсудить данную проблему, которая затрагивают не только нас, но и других призывников Беларуси.