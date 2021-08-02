Фотофакт: Зеленский купил три бутылки вина в супермаркете. По очереди





Фото: Страница Constantine Levoshko в Facebook





На снимке видно, что Зеленский стоит у кассы в защитной маске.





Автор поста написал в комментариях, что президент находился в магазине с охраной, которая была «очень перепугана». На вопрос о покупках Зеленского он отметил: «Три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался».





Ранее украинский лидер опубликовал фотографию с пляжа, чем разозлил пользователей сети. «В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <…> делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего», — написал один из комментаторов. «Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает», — добавил другой.



