Егор Лебедок: Привод к власти вместо Лукашенко фигуры, поддерживаемой Росcией, – это совсем не меньшее из зол и не повод расслабиться

пише т военный эксперт и популярный блогер Егор Лебедок. В контексте предположений о референдуме и новом президенте, а также крутящихся в головах приближенных Лукашенко мыслей о возможности прихода к власти с опорой на Россию хотел бы напомнить одну не столь давнюю историю, еще и с символичной датой,т военный эксперт и популярный блогер





16 сентября 1979 года к власти в Афганистане пришел Хафизулла Амин, сначала отстранив от власти Н. Тараки, а затем и убив его. Причем, о смерти Тараки официально было объявлено таким образом: «скончался 9 октября в результате серьёзного заболевания, которое длилось уже в течение некоторого времени» (на самом деле был задушен). И Амин и Тараки - сторонники строительства социалистического общества, у обоих были флаги а-ля СССР. Причем, по воспоминаниям посла СССР в Афганистане «Тараки считал Амина самым способным и преданным учеником… и доверял ему полностью, говорят, может быть, даже больше, чем самому себе».





17 сентября Брежнев и Косыгин направили Амину телеграмму с поздравлением по поводу «избрания на пост председателя революционного совета и премьер-министра Республики Афганистан».





Поскольку режим Амина был шатким, он сделал ставку на поддержку СССР. Амина заверили, что советское руководство удовлетворено изложенной версией о скоропостижной смерти Тараки и сменой руководства страны, и готово протянуть руку помощи – ввести советские войска. В Афганистан прибыли различные военные советники (были они еще при Тараки), разные подразделения, например «мусульманский батальон» ГРУ ГШ ВС СССР, прибывший по легенде для усиления охраны Амина.

Но Амин не знал и не сообразил, что в СССР к этому времени уже разработали операцию по его свержению (по легенде КГБ Амин якобы начал налаживать связи с ЦРУ) и назначению своего ставленника Б.Кармаля, и вводу войск в целях установления контроля в Афганистане. Для свержения Амина решили использовать его же просьбы о вводе советских войск.





25 декабря по многим просьбам Амина и на основании советско-афганского договора «О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» начался ввод в Афганистан советских войск.

27 декабря Амин по случаю получения информации о вводе советских войск в Афганистан для его поддержки устроил обед в своем дворце. На этот же день был подготовлен и назначен штурм дворца Амина бойцами КГБ, ГРУ и др.. Но изначально Амина предполагалось отравить, сделал это повар Амина, он же агент КГБ. Когда Амину и гостям стало плохо, охрана Амина обратилась в советский госпиталь при посольстве (к своим врачам опасались обращаться или не было). Амина спасли два прибывших советских врача, которые ничего не знали об операции КГБ, один из врачей погиб при штурме. В штурме приняли участие спецгруппы КГБ и «мусульманский батальон», присланный для «защиты» Амина.





Многие знают и говорят о штурме дворца Амина, но в то же время проводились действия по захвату Генштаба с узлом связи, МВД, Службы безопасности, телеграфа, коллектора связи, тюрьмы Паули-Чарки и др. То есть планировалось парализовать управление прежде всего силовыми структурами, верными Амину. Телевидение и радио планировалось захватить для передачи обращения советского ставленника Б. Кармаля к народу. Тюрьму захватывали для освобождения заключенных и формирования на их основе дополнительных сил. Все объекты планировалось захватить силами 130 бойцов КГБ, 520-ти военнослужащих «мусульманского» батальона спецназа ГРУ, а также военнослужащих ВДВ и пограничныхх войск.





Из перечисленных выше объектов примечателен захват Генштаба Афганистана. Начальник ГШ Муххамад Якуб был ставленником Амина (активно участвовал в репрессиях и убийствах сторонников Тараки) и выпускник Рязанского воздушно–десантного училища СССР. Операцию по захвату выполнили под прикрытием знакомства Якуба и командира 103-й Витебской дивизии ВДВ генерала И.Рябченко, прибывшей на аэродром Кабула 27 декабря. Вроде как Рябченко в планы операции не посвятили. С ним на встречу направилась группа сопровождения в составе 13 бойцов КГБ, двух пограничников и переводчика, которые благодаря внезапности захватили Генеральный штаб изнутри и убили Якуба.





После убийства Амина самая «правдивая» советская газета написала: «в результате поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со своими приспешниками предстал перед справедливым народным судом и был казнён». Это хороший урок для всех в окружении Лукашенко, будь-то Швед, Макей и др., и не только в его окружении, кто рассматривает такой вариант прихода к власти, используя «руку помощи» России. Напомню, что недавно в Стратегию национальной безопасности России как раз внесен пункт для просителей «помощи»: «оказание союзникам и партнерам России поддержки при решении ими вопросов, связанных с обеспечением обороны и безопасности, нейтрализацией попыток внешнего вмешательства в их внутренние дела».





Это же и хороший урок для беларусских офицеров выпускников российских военных академий и вузов. Хотя такой урок могли извлечь и из событий в Украине, когда российские однокашники из-за дружбы и знакомства не отказывались от захвата территории Украины, а пользуясь дружбой и знакомством, названивали украинским военным с предложениями сдаться, не сопротивляться и т.п.





Приход советов в Афганистан – это и назидание для беларусов: демонстративный привод к власти вместо Лукашенко фигуры, поддерживаемой Россией и на нее потом опирающейся для удержания власти, – это совсем не меньшее из зол и не повод расслабиться. У власти в Беларуси должны быть политики и управленцы, ориентированные на Беларусь. И да, сразу после прихода к власти им следует серьезно позаботиться о своей безопасности, вооруженных силах и критической инфраструктуре, поскольку в соответствии с Военной доктриной РФ к основным внешним военным опасностям относится установление в государствах, сопредельных с Россией, режимов, в том числе в результате свержения легитимных органов государственной власти, политика которых угрожает интересам Российской Федерации».



