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Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

02.08.2021 21:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У вас какая специальность в академии?

Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

Максим Раков, курсант Академии МВД Беларуси:
Оперативно-разыскная деятельность.

Кирилл Казаков:
Вы будущий опер?

Максим Раков:
Получается, так.

Кирилл Казаков:
Ваш мотивационный поступок был чем обусловлен?

Максим Раков:
Есть такое высказывание: «Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня». Это было еще желание с детства. Поначалу я хотел поступать в Могилевский институт МВД. У меня просто дядя работает в Академии МВД, он говорит: поступай в Академию МВД, ты можешь. Почему бы и нет? Я поступил, оперативно-разыскная деятельность. Закончил первый курс, перехожу на второй.

Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

Кирилл Казаков:
Вы поступали, когда все начиналось?

Максим Раков:
У нас прямо в те же дни. 9 августа мы ехали, у нас начиналось КМБ 10 августа, меня родители везли в Минск на машине. У нас КМБ был на следственно-экспертном факультете. И в тот день мы ехали, видели вокруг Минска военные машины стояли, блокада была дорог, не было интернета. Мы останавливались, спрашивали у местных, как доехать до следственно-экспертного факультета.

Кирилл Казаков:
За август-сентябрь ничего не дрогнуло? Вы не пожалели, что поступили?

Максим Раков:
Нет.

Кирилл Казаков:
А как же все эти негативные высказывания?

Максим Раков:
Это просто провокационные высказывания.

Кирилл Казаков:
Естественно, но кто-то же снимал погоны. Я говорю про это, потому что журналистов-предателей оказалось тоже достаточно много.

Максим Раков:
Это во все времена так будет. Люди, которые не любят силовые структуры, будут всегда. И всегда будут в наш адрес отпускать такие высказывания.

Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

Николай Щекин, философ:
Кстати, в Академию МВД самый высокий конкурс в этом году.

Максим Раков:
Да, у нас в этому году добор, и еще хороший запас остался.

Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

Максим Литвинский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:
Есть романтика пограничной службы. Все в порядке. На отдельные специальности 4-5 человек на место поступает. Но я соглашусь с коллегами, что у нас специфика подбора есть. Мы начинаем работать не с приемной кампании, не с абитуриента, когда молодой человек приносит результаты ЦТ и свой аттестат. Это начинается с января-февраля, с работы военного комиссариата, первый этап отбора, наша комиссия профессионального психологического отбора: это психологический отбор, физическая подготовка и отменное здоровье. Только тогда человек имеет право прийти и подать документы. И все равно есть конкурс.

Кирилл Казаков:
Стать десантником, наверное, всегда было тяжело?

Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Вы два раза сказали «День десантника». День десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. С этого начинается все. Люди многие воспринимают ВДВ… Силы специальных операций. Они в себя включили и тех, и тех. Что касается отбора, силы специальных операций нуждаются не только в физически сильных людях, но и в умных людях. Сегодня найти человека, который может быстро считать в уме, ходить по компасу, который знает хотя бы стороны света…

Кирилл Казаков:
Это люди, которые Google не знают.

Андрей Шарупич:
Это и есть проблема. Наверное, этот Google и ударил по нам, потому что сегодня приходят люди, которые выросли все на программках, которые учатся в школах, скачивая себе какие-то программы. И тебе, проводя отбор военнослужащих, приходится делать упор на их умственные знания.

Кирилл Казаков:
Тактические задания вряд ли можно сделать при помощи компьютера.

Андрей Шарупич:
Да, здесь этого не сделаешь.

Кирилл Казаков:
Иногда интуиция не подводит.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
 
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