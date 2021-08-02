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«Изжила себя»: Кудрин поставил диагноз российской экономике
Источник материала: UDF
Алексей Кудрин
Главной проблемой, по его словам, является неспособность страны создавать инновационную продукцию, которая была бы востребована в мире.
«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», - констатировал Алексей Кудрин.
Без этого, как считает глава СП, выйти на высокие темпы роста невозможно.
«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», - сказал Кудрин.
Попытка замкнуться в себе ограничивает экономику внутренним потреблением. Остается подпитка нефтью, но это старая, уходящая модель, подчеркнул глава СП.
«Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», - резюмировал Кудрин.
Отметим, что вопреки распространенным заблуждениям, нефтегазовая зависимость России выражается не в доле сырьевого сектора в ВВП (она составляет 15,2%) и не в том, сколько налогов собирает с добычи бюджет (Налоговый кодекс можно отрегулировать за один день, приняв пакет соответствующих законов).
Главной проблемой остается критически высокая доля нефти и газа в экспорте: в 2019 году (до пандемии) она составляла 57%. Из 419 млрд долларов притока валюты от внешней торговли 238 млрд обеспечили три товара - нефть, нефтепродукты и газ. В 2020 году на фоне обвала цен и сокращения добычи этот показатель снизился до 45% (150 млрд долларов из 333 млрд).
По данным Росстата, с 2008 по 2019 год российская экономика прибавила 8,8%. Со средним темпом роста в 0,88% в год Россия в 3,5 раза отстала от мировой экономики, прибавившей, по данным Всемирного банка 31,2%, почти вдвое от США, где экономика выросла на 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 101%.
Двукратным стало даже отставание от СССР периода застоя, который в самый тяжелый, терминальный период своего существования - 1979-1990 гг - прибавлял по 1,5% ВВП в год.
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Попытка замкнуться в себе ограничивает экономику внутренним потреблением.
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