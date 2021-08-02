«Изжила себя»: Кудрин поставил диагноз российской экономике

Источник материала: UDF



Алексей Кудрин

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», - констатировал Алексей Кудрин.



Без этого, как считает глава СП, выйти на высокие темпы роста невозможно.

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», - сказал Кудрин.

«Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», - резюмировал Кудрин.

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