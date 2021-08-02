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Новый рекорд. Долги белорусов по кредитам приближаются к 16 миллиардам рублей
Источник материала: UDF
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По сравнению с началом этого года общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 89,9 миллиона рублей. При этом за февраль и март этот показатель снизился, а с апреля возобновился рост.
При этом объем задолженности по потребительским кредитам снижается с сентября 2020 года. На 1 июля этого года этот показатель составлял 5 миллиардов 241,1 миллиона рублей. Эта сумма на 22 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее. Минувшей осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов из-за нехватки ликвидности.
Объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 июля составила 10 миллиардов 467,7 миллиона рублей. По сравнению c предыдущим месяцем сумма увеличилась на 93,7 миллиона рублей. Банки минувшей осенью также ограничивали кредитование недвижимости, но в начале нынешнего года начали возобновлять это кредитование. Примечательно, что на протяжении всего 2020 года и в этом году долги белорусов перед банками по недвижимости растут.
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Общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 89,9 миллиона рублей.
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