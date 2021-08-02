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«Нашей Ниве»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Виталюр» рискует повторить судьбу «Домашнего»? Поставщики подают на компанию в суд Чистый убыток «Виталюра» — более 25 миллионов рублей.

Поставщики говорят, что «Виталюр» с ними не рассчитывается: известно о долге в 444 тысячи рублей перед поставщиком круп «Эколайнгрупп», о долге в 159 тысяч перед «Молочным миром — столица». Информация об этом публикует суд.Как следует из балансовой отчетности компании, 2020 год ей дался тяжело. Чистый убыток «Виталюра» — более 25 миллионов рублей. И это на фоне чистой прибыли около 13 миллионов в 2019-м. Также за прошлый год вдвое, до 139 миллионов, выросли обязательства компании по погашению «краткосрочных» (со сроком погашения до 12 месяцев) кредитов и занимал.не стал разговаривать с корреспондентом «Нашей Нивы». Но как объясняют «Нашей Ниве» осведомленные источники, проблема в том, что компания активно строилась, но в 2020-м пришел кризис.Банки сократили возможности финансировать стройку. Пришлось доставать деньги, которые должны были пойти на расчет с поставщиками.Сейчас компания пытается перекредитоваться или продать часть зданий, но цену недвижимости в бизнес-кругах пока называют «завышенной», покупателей в сегодняшней ситуации в Беларуси немного.В последнее время ритейл чувствует себя безрадостно. Так, закрылась сеть магазинов Bigzz, фактически перестала существовать сеть магазинов «Домашний».