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«Виталюр» рискует повторить судьбу «Домашнего»? Поставщики подают на компанию в суд

02.08.2021 21:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Виталюр» рискует повторить судьбу «Домашнего»? Поставщики подают на компанию в суд
Иллюстративное фото
Как стало известно «Нашей Ниве», тревожная ситуация складывается вокруг еще одной известной сети ритейла — «Виталюр», которой руководит бизнесмен Александр Яцук.

Поставщики говорят, что «Виталюр» с ними не рассчитывается: известно о долге в 444 тысячи рублей перед поставщиком круп «Эколайнгрупп», о долге в 159 тысяч перед «Молочным миром — столица». Информация об этом публикует суд.

«Виталюр» рискует повторить судьбу «Домашнего»? Поставщики подают на компанию в суд

Как следует из балансовой отчетности компании, 2020 год ей дался тяжело. Чистый убыток «Виталюра» — более 25 миллионов рублей. И это на фоне чистой прибыли около 13 миллионов в 2019-м. Также за прошлый год вдвое, до 139 миллионов, выросли обязательства компании по погашению «краткосрочных» (со сроком погашения до 12 месяцев) кредитов и занимал.

«Виталюр» рискует повторить судьбу «Домашнего»? Поставщики подают на компанию в суд

Александр Яцук не стал разговаривать с корреспондентом «Нашей Нивы». Но как объясняют «Нашей Ниве» осведомленные источники, проблема в том, что компания активно строилась, но в 2020-м пришел кризис.


Банки сократили возможности финансировать стройку. Пришлось доставать деньги, которые должны были пойти на расчет с поставщиками.

Сейчас компания пытается перекредитоваться или продать часть зданий, но цену недвижимости в бизнес-кругах пока называют «завышенной», покупателей в сегодняшней ситуации в Беларуси немного.

В последнее время ритейл чувствует себя безрадостно. Так, закрылась сеть магазинов Bigzz, фактически перестала существовать сеть магазинов «Домашний».
 
 
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