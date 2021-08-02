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Иван Литвинович

Вырос на батуте

Показывал "средние" результаты

Сломал себе челюсть коленом

"Я просто делал элемент, расслабился, опустил голову и увидел, что колено летит в лицо. Сначала улыбался, а челюсть не соединялась — прикольно", - рассказывал он в одном из интервью.

В свободное время любит посидеть в гараже и Макдональдсе

Победу посвятил бабушке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпийский чемпион Литвинович: сломал сам себе челюсть коленом Свою медаль он посвятил бабушке.

Новоиспеченный олимпийский чемпион родился в маленьком районном городке Вилейка. Практически вся жизнь Ивана прошла в спортивном зале. Как рассказывала СМИ его мама, тренер по акробатике, она вышла на работу, когда маленькому Ване было всего 2 месяца. Детская колясочка стояла в углу зала, а сам малыш нередко спал на батуте. Говорит, что ходить и прыгать на батуте научился одновременно.начинал заниматься спортивной акробатикой и тренировался у мамы. В прыжки на батуте попал случайно: перед соревнованиями батутистов, тренировавшихмя в этом же зале, в команде образовалась вакансия и Ваню буквально за несколько дней "переквалифицировали" в прыгуна на батуте. После соревнований в акробатику он уже не вернулся.Сам Иван в одном из интервью рассказал, что с 8 до 16 лет особыми успехами похвастать не мог: "В стране мог быть третьим, очень часто четвертым и очень редко вторым". Мама часто критиковала Ваню после выступлений. "Чаще всего пропускаю это мимо ушей, она же не тренер по батуту", - признавался спортсмен газете "Звязда".На юношеских Олимпийских играх-2018 в Буйнос-Айресе занял четвертое место. А самый громкий успех в карьере (до Олимпиады, естественно) пришел на чемпионате мира-2019, который также проходил в Токио: на нем Иван Литвинович стал чемпионом в командных соревнованиях и выиграл серебро в индивидуальных упражнениях. Этот успех принес и олимпийскую лицензию. Правда, неименную: поэтому на Игры вместо Литвиновича мог поехать другой спортсмен. И некоторое время он сам относился к этому философски: "На Олимпиаду должен поехать опытный спортсмен, а я могу и растеряться". Тем не менее, в Токио поехал все-таки поехал Иван.Иван говорит, что ему просто нравится прыгать, ведь чувство полета и отрыва от земли – ни с чем не сравнимо.Но в то же время – это достаточно травмоопасный вид спорта. Так, однажды Литвинович… сломал себе челюсть своим же коленом.Хобби Ивана Литвиновича – "посидеть в гараже, ковырятся в машинах, мотоциклах". Но сейчас у него на это не хватает время, иван – студент БГУФК и учеба отнимает много времени.Новому олимпийскому чемпиону нравится бывать в "Макдональдсе" и пиццериях. Поэтому одной из проблем является сгонка веса.Перед выступлениями предпочитает слушать музыку, "чтобы расслабить душу и тело".Уже став чемпионом, Иван заявил, что "удивлен первому месту". "Признаюсь, рассчитывал на второе-третье, на первом видел китайца Гао Лея. А первые эмоции... Сейчас сложно объяснить. Эмоции захлестнули, когда увидел, что первый", – цитирует Литвиновича пресс-служба Национального олимпийского комитета."Это успех посвящаю бабушке. Она, к сожалению, уже ушла из жизни, но именно ей хочу посвятить эту медаль. Самый ли сегодня счастливый день для меня сегодня? Нет! Наверное, таковым является тот, когда я пришел в зал к Ольге Анатольевне Власовой", – отметил чемпион Игр.