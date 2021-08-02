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Евросоюз считает ситуацию с Тимановской «примером репрессий Лукашенко»

02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

ЕС считает попытку насильственного возвращения спортсменки Кристины Тимановской в Беларусь «очередным примером репрессий режима Лукашенко».

Об этом заявила РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.

— Попытка репатриировать белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую против ее воли является еще одним примером репрессий режима Лукашенко, его жестких методов, которые направлены против представителей разных социальных категорий, осмелившихся выражать свое мнение независимо. Это касается и спортсменов высокого уровня. Для Беларуси не существует олимпийского перемирия, — отметила Массрали.

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Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.
 
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