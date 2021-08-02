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«Небо связало раз и навсегда». Как День десантника становится по-настоящему семейным праздником
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нет стихии, огня, воды, земли или воздуха, что не покорились бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меньше чем через месяц в Бресте примут два конкурса международных армейских игр. Для самых метких – «Снайперский рубеж» и конкурс спецназа «Полярная звезда». Стать участником и продемонстрировать свои навыки в мирное время – одна из целей каждого военнослужащего.
Владимир Симончик, начальник информационного центра 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
Александр Богданович, военнослужащий 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
В этот день в свои родные части приходят те, кто никогда не станет бывшим. Военнослужащих разных лет объединяет не только голубой берет, но и дух десантного братства. Праздник поистине стал семейным, для многих отцов важно быть примером.
Андрей Пузач, военнослужащий запаса:
С любых высот – в любое пекло. Крылатые пехотинцы всегда стоят на страже безопасности страны и в любую минуту готовы встать на ее защиту. Ведь никто, кроме них.
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Новости Беларуси. Нет стихии, огня, воды, земли или воздуха, что не покорились бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой...
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