﻿ Снова скандал! Спортсменка заявила, что не давала провластной газете комментарий о Тимановской. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снова скандал! Спортсменка заявила, что не давала провластной газете комментарий о Тимановской

02.08.2021 21:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в вольной борьбе Мария Мамошук заявила, что не давала провластной гомельской газете “Маяк” комментарий по ситуации с Кристиной Тимановской.

Снова скандал! Спортсменка заявила, что не давала провластной газете комментарий о Тимановской
“Никаких комментариев по этому поводу я не высказывала! Ложь!" — написала она в Instagram.

В упомянутой газете также появился комментарий по ситуации с Тимановской дзюдоиста Сергея Шундикова, который написан как под копирку с комментариев других спортсменов для государственных СМИ.

Кристину Тимановскую сняли с Олимпиады и попытались отправить на родину после того, как она раскритиковала поведение руководства белорусской сборной. Она попросила помощи у Международного олимпийского комитета. Дело белоруски попало в ведущие мировые СМИ. Белорусская госпропаганда продолжает лить грязь на Тимановскую.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в вольной борьбе Мария Мамошук заявила, что не давала провластной гомельской газете “Маяк” комментарий по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый рекорд. Долги белорусов по кредитам приближаются к 16 миллиардам рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by