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Литва готовится отгородиться от Беларуси четырехметровым сетчатым забором

02.08.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предложила построить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра и колючей проволокой. Также рассматривался вариант строительства каменной стены, но из-за особенностей грунта от него отказались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Delfi.

Как заявил замглавы СОГГЛ полковник Видас Мачайтис, на границе с Беларусью планируется установка забора из сварной стержневой сетки высотой около четырех метров. Вверху он будет заканчиваться стрежнями Y-формы, на которых будет смонтирована колючая проволока.

"Он будет укреплен, чтобы его было не так легко перелезать", - пояснил Мачайтис.

По его словам, всего на литовско-белорусской границе планируется установить 508 километров сетчатого забора. По предварительным данным, стоимость его постройки составит около 152 млн евро. Установка ограждения может занять до трех лет.

Мачайтис отметил, что рассматривались несколько вариантов ограждения на границе, в том числе строительство каменной стены. Однако из-за большого количества болот и торфяников было принято решение отказаться от нее.

Напомним, в начале июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Отметим, через несколько недель строительство стены было приостановлено из-за нехватки колючей проволоки.
 
 
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Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предложила построить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра и колючей проволокой. Также...
 
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